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Лига чемпионов

Мбаппе и Дембеле ломают «Барселону», «Боруссия» выкидывает за борт Симеоне

17 Апреля 2024 • 12:00 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Атлетико М

Кто вспомнит про рекорд Ямаля?

В ответных четвертьфиналах Лиги чемпионов (по крайней мере в двух первых) удержался тренд на многоголие. «Барселона» и «ПСЖ» разразились пятью голами. Ну, куда в более сильной степени разразились парижане. Итог – 1:4 (4:6 по сумме двух матчей). А в Дортмунде местная «Боруссия» перезабивала «Атлетико» – 4:2 (в сумме 5:4).

В полуфинал из данных пар прошли команды, проигравшие первые матчи четвертьфинальной стадии. На основании этого не предскажешь итоги противостояний «Манчестер Сити» – «Реал» и «Бавария – Арсенал», потому что там в первых матчах ничьи были. Результативные – 3:3 и 2:2. Если голевая тенденция сохранится, будет весело.

В матче «Барселоны» большую роль сыграло удаление Араухо на исходе получаса игры. После него оборона «сине-гранатовых» развалилась. Хави экстренно поменял Ямаля, который в 16 лет и 278 дней стал автором самом молодого голевого паса в Лиге чемпионов. Но это не помогло каталонцам.

У Витиньи команда круче, чем у Рафиньи

Сам Хави получил красную карточку во втором тайме и оставил свою команду без главного тренера на бровке. Наставнику «сине-гранатовых» очень не понравилось судейство. Теперь в «Барселоне» очень пристально понаблюдают за тем, как будет работать арбитр на матче «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид».

Дембеле снова забил «Барселоне», как и на прошлой неделе. Он поразил её ворота за семь дней столько же раз, сколько ворота её соперников в плей-офф ЛЧ за шесть лет с 2017 по 2023 годы. Мбаппе сыграл гораздо лучше, чем в провальном первом матче. В Барселоне у него выросли крылья, и он оформил дубль (решающим оказался пенальти).

Рафинья забивал в ворота «ПСЖ» и в первой встрече (дважды), и во второй. «Барселона» установила антирекорд по владению мячом в Лиге чемпионов с момента начала сбора таких данных (с сезона-2003/2004). Всего лишь 33 процента по этому показателю было у команды Хави в ответном матче (в первом – 41 процент).

Никто не отправлял «Барселону» восвояси из Лиги чемпионов больше, чем «ПСЖ». Парижанам подобный трюк удаётся уже третий раз (до этого в розыгрышах 1994/1995 годов и 2020/2021 годов). «Барселона» впервые распрощалась с ЛЧ после гостевой победы в плей-офф. Кстати, дома в 1/8 финала в 2021 году каталонцы проиграли «ПСЖ» также 1:4.

«Матрасы» оказались рваные

Мадридский «Атлетико» зря успокоился на счёте 2:0 в домашней игре с дортмундской «Боруссией». Тот матч закончился 2:1, а мог и 2:2. В ответной встрече немецкая команда столкнулась с похожей ситуацией. Повела 2:0 и упала на 2:2. В итоге «шмели» нашли в себе силы урвать в основное время победу 4:2, достаточную для прохода дальше.

Юлиан Брандт прервал личную сухую серию во всех турнирах, длившуюся чуть более трёх месяцев. Защитник дортмундцев Ян Матсен своим голом исправился за результативную ошибку в первом матче. «Боруссия» довела беспроигрышную домашнюю серию в ЛЧ до десяти встреч, что является клубным рекордом.

Впервые за сколько лет команды вышли в полуфиналы Лиги чемпионов? «Пари Сен-Жермен» – за три года, «Боруссия» – за одиннадцать лет. Сколько уже подряд сезонов проигравшие не добираются до этой стадии? «Барселона» – пять лет, «Атлетико» – семь. За Испанию (пока ещё?) остаётся отдуваться только один «Реал».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд ПСЖ Килиан Мбаппе Усман Дембеле ещё теги

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