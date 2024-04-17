«Манчестер Сити» уверенно победит «Реал» в ответном матче – прогноз суперкомпьютера Opta

17 апреля в Манчестере пройдёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет «Реал».

Ставший популярным суперкомпьютер Opta, считает явным фаворитом встречи «Манчестер Сити». Победа «горожан» оценена в 53,7%. В то же время виктория «Реала» спрогнозирована с вероятностью в 23,1%. Ничейный исход матча равен 23,3%.

Стоит отметить, в ответном матче четвертьфинала ЛЧ «Барселона» - «ПСЖ» суперкомпьютер оценил каталонский клуб, как фаворита. Однако, гости одержали разгромную победу со счётом 4:1. У «Барсы» был 41% вероятности победы, а у «ПСЖ» - 33%.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» начнётся в 22:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.