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Лига чемпионов

Витинья прокомментировал разгром «Барселоны» в Лиге чемпионов

17 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать

Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче ¼ финала парижский гранд на выезде крупно победил каталонскую «Барселону» со счетом 4:1.

«Это невероятное ощущение, трудно описать словами. Я очень хотел пройти в полуфинал, буквально мечтал об этом всю неделю. Сейчас мы очень рады. Наши поклонники верили в нас. «ПСЖ» показал отличную игру», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом поединке парижане проиграли на своем поле со счетом 2:3. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» померяется силами с дортмундской «Боруссией».

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