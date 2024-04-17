Это произошло с «Барселоной» впервые в Лиге чемпионов - известны детали

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА каталонская «Барселона» на своем поле разгромно уступила «ПСЖ» со счетом 1:4 и покинула турнир.

Примечательно, что «сине-гранатовые» впервые в своей истории выбыли из плей-офф Лиги чемпионов после гостевой победы. Напомним, что на выезде подопечные Хави Эрнандеса выиграли со счетом 3:2.

«Барселона» уступила парижскому гранду по сумме двухматчевого противостояния 4:6. В полуфинале престижного турнира подопечные Луиса Энрике померяются силами с дортмундской «Боруссией», которая выбила мадридский «Атлетико».