Фердинанд: «ПСЖ» должен поблагодарить Араухо»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о крупном поражении каталонской «Барселоны» от «ПСЖ» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 1:4, проведя около 70 минут вдесятером.

«ПСЖ» должен поблагодарить Араухо за удаление. Красная карточка изменила ход встречи. До этого момента «Барса» смотрелась целостной и уверенной в себе командой. Но затем «ПСЖ» стал контролировать ситуацию, уверенность гостей зашкаливала», - передает слова Фердинанда TNT Sports.

Парижский гранд победил «Барселону» по сумме двух матчей со счетом 6:4. В полуфинале команда Луиса Энрике встретится «Боруссией».