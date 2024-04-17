Луис Энрике оценил игру Мбаппе в ответном матче с «Барселоной»

«Мбаппе был лидером на поле. Снимаю шляпу перед ним. Килиан вел команду за собой с самого начала и до финального свистка. Когда такой важный футболист готов взять все на себя, то команда получает от этого большую пользу», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.