Эксперты спрогнозировали победителя матча «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид

В среду, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сразятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый поединок завершился вничью при счёте 3:3.

По мнению экспертов букмекерских контор «Манчестер Сити» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 58,9%, а вот «Реал» добьётся победы только с вероятностью в 19,5%. Ничья оценена в 21,6%.

В полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по мнению экспертов выйдет с вероятностью в 72,9%, а вот «Реал» – 27,1%.

Прямая бесплатная трансляция матча состоится на нашем спортивном портале.