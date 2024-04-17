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Эксперты спрогнозировали победителя матча «Манчестер Сити» – «Реал» Мадрид

17 Апреля 2024 • 08:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Реал Мадрид
1 1.63 X 4.30 2 4.90
Через 13 ч. 22 мин.

В среду, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сразятся «Манчестер Сити» и мадридский «Реал». Первый поединок завершился вничью при счёте 3:3.

По мнению экспертов букмекерских контор «Манчестер Сити» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 58,9%, а вот «Реал» добьётся победы только с вероятностью в 19,5%. Ничья оценена в 21,6%.

В полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» по мнению экспертов выйдет с вероятностью в 72,9%, а вот «Реал» – 27,1%.

Прямая бесплатная трансляция матча состоится на нашем спортивном портале.


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МАНЧЕСТЕР СИТИ РЕАЛ МАДРИД
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