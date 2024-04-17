Коке прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о поражении от дортмундской «Боруссии» (2:4) в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Это был матч, состоящий из взлетов и падений. Какие-то американские горки. Однако это футбол и нужно уметь рисковать. Мы не использовали несколько отличных моментов в первом матче, здесь у нас тоже были возможности. Мы могли рассчитывать на ничью. Но когда не используешь свои шансы, то такое случается, особенно в Лиге чемпионов», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
По сумме двух матчей «Боруссия» одолела «Атлетико» с общим счетом 5:4. За путевку в финал «шмели» поборются с «ПСЖ»,
Бан пользователя