Коке прокомментировал вылет «Атлетико» из Лиги чемпионов

«Это был матч, состоящий из взлетов и падений. Какие-то американские горки. Однако это футбол и нужно уметь рисковать. Мы не использовали несколько отличных моментов в первом матче, здесь у нас тоже были возможности. Мы могли рассчитывать на ничью. Но когда не используешь свои шансы, то такое случается, особенно в Лиге чемпионов», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.