Кунде: «Тяжело играть вдесятером против 11 в течение 70 минут»

«Тяжело действовать в меньшинстве против 11 игроков в течение 70 минут. Тем более, если тебе противостоит команда высокого уровня, как «ПСЖ». Мы старались, у нас были шансы, но после потери Араухо все стало намного сложнее», - передает слова французского защитника пресс-служба УЕФА.