Кунде: «Тяжело играть вдесятером против 11 в течение 70 минут»

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде высказался о домашнем разгромном поражении от «ПСЖ» (1:4) в ответном поединке четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Тяжело действовать в меньшинстве против 11 игроков в течение 70 минут. Тем более, если тебе противостоит команда высокого уровня, как «ПСЖ». Мы старались, у нас были шансы, но после потери Араухо все стало намного сложнее», - передает слова французского защитника пресс-служба УЕФА.
По сумме двух матчей парижский гранд победил «Барселону» со счетом 6:4 и вышел в следующую стадию турнира. В полуфинале подопечные Луиса Энрике померяются силами с дортмундской «Боруссией».
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