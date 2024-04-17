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Лига чемпионов

Фюллькруг высказался о победе над «Атлетико»

17 Апреля 2024 • 08:01 Комментировать

Центрфорвард дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг высказался о победе над мадридским «Атлетико» (4:2) в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы усердно старались. Это была классная игра. Я никогда раньше не выступал на таком высоком уровне, поэтому очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Поединки с «ПСЖ» будут отличаться от матчей на групповой стадии», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.

«Боруссия» по сумме двух матчей одолела «матрасников» со счетом 4:2. За путевку в финал престижного турнира подопечные Эдина Терзича поспорят с французским «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Никлас Фюллькруг
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