Фюллькруг высказался о победе над «Атлетико»

«Мы усердно старались. Это была классная игра. Я никогда раньше не выступал на таком высоком уровне, поэтому очень горжусь выходом в полуфинал Лиги чемпионов. Поединки с «ПСЖ» будут отличаться от матчей на групповой стадии», - приводит слова нападающего пресс-служба УЕФА.