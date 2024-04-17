Хави - об удалении Араухо: «Мы очень недовольны»

«Мы огорчены и очень недовольны. Удаление Араухо сильно повлияло на исход матча. Это не красная карточка. Это мое мнение. Для команды плохо оставаться вдесятером в таких играх. Это настоящая катастрофа. Судья все испортил», - передает слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.