Брандт высказался о выходе «Боруссии» в полуфинал Лиги чемпионов

Хавбек дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт высказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответной встрече «шмели» одержали победу над мадридским «Атлетико» со счетом 4:2.

«Это был сумасшедший матч, отличное выступление для «Боруссии» и наших болельщиков. Я безумно рад победе. Теперь у нас впереди важное противостояние с «ПСЖ». Мы хорошо играли с ними на своем поле, но неудачно на выезде. Хотим добиться большего и выйти в финал», - передает слова Юлиана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Боруссия» одолела «Атлетико» по сумме двух поединков с общим счетом 5:4.