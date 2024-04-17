Защитник «Барселоны» Араухо может получить дополнительное наказание

Уругвайский защитник «Барселоны» Рональд Араухо может быть наказан за жест после своего удаления в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ».

Как сообщает AS, игрок сложил пальцы по одному в кулак, дав понять, что судья предвзят в этой встрече. За этот УЕФА может применить к футболисту дополнительные санкции.

Напомним, что матч между «Барселоной» и «ПСЖ» завершился гостевой победой французского гранда со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Луиса Энрике выиграли двухматчевое противостояние с общим счетом 6:4. В полуфинале парижане встретятся с дортмундской «Боруссией».