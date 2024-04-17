Мбаппе написал три слова после разгрома «Барселоны» 4:1

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе разместил в своих социальных сетях пост, посвященный выходу в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/4 финала французский клуб на выезде разгромил каталонскую «Барселону» со счетом 4:1.

«Мы – это «ПСЖ», - написал 25-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что в прошедшей встрече Килиан отметился двумя забитыми мячами. Парижский клуб прошел в полуфинал, победив «сине-гранатовых» по сумме двух матчей со счетом 6:4. За путевку в финал Лиги чемпионов подопечные Луиса Энрике сразятся с дортмундской «Боруссией», которая выбила «Атлетико».