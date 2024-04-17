Тер Штеген: «Мы чувствовали, что можем пройти «ПСЖ»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после вылета из Лиги чемпионов.

Каталонский гранд не сумел удержать преимущество в ответном матче 1/4 финала с «ПСЖ», оставшись в меньшинстве на 29-й минуте. Гости выиграли со счётом 4:1 (6:4 по сумме двух встреч) и оставили «сине-гранатовых» за бортом самого престижного еврокубка.

«Такое поражение причиняет большую боль, ведь после первого матча мы ощущали, что можем пройти дальше. Нельзя отрицать результат на табло, но мы были близки к выходу в полуфинал. Мы имели шансы забить, даже когда играли вдесятером, но не воспользовались возможностями. Было бы бессмысленно утверждать, что красная карточка не оказала ключевого влияния. Теперь мы должны прийти в себя и сосредоточиться на Ла Лиге», – сказал в интервью Sky Sport тер Штеген.