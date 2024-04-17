Терзич: «Боруссия» заслуженно прошла «Атлетико»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал выход команды в полуфинал.

«Шмели» уступили со счётом 1:2 в Мадриде, но взяли верх в родных стенах в ответной игре – 4:2. В полуфинале Лиги чемпионов дортмундцы встретятся с «ПСЖ».

«Я счастлив и очень горжусь. Атмосфера была грандиозной. Были моменты, когда соперник мог нас наказать, но мы проявили свои качества в концовке и заслужили пройти дальше. С гордостью могу сказать, что мы справедливо обыграли такую сильную команду, как «Атлетико», – приводит TMW комментарии Терзича, выведшего «Боруссию» в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет.