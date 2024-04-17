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Хави: «Барселоне» не везёт с судьями с момента моего прихода»

17 Апреля 2024 • 02:57 Комментировать
Барселона
1:4
ПСЖ

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес недоволен работой судей в матчах своей команды.

Во вторник «сине-гранатовые» вылетели из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ» на стадии 1/4 финала (1:4, 4:6 по сумме двух матчей). В послематчевом интервью Хави открыто раскритиковал рефери. На пресс-конференции специалист заявил, что эта проблема преследует команду с самого начала его пребывания в должности главного тренера: «Вы можете говорить что угодно, но с тех пор, как я стал тренером «Барселоны», нам очень не везёт с судьями», – заявил испанец, также не согласившийся со словами Луиса Энрике о том, что «ПСЖ» одержал бы победу и в равных составах.

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