Луис Энрике: «Надеюсь, Хави проведёт в «Барселоне» ещё много лет»

Наставник «ПСЖ» Луис Энрике надеется, что Хави Эрнандес передумает уходить из «Барселоны».

Парижане выбили «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, выиграв ответный матч со счётом 4:1 (6:4 по сумме двух игр).

Ещё в январе Хави объявил, что покинет должность тренера «Барселоны» по окончании сезона. После завершения противостояния с каталонцами Энрике поделился мыслями на тему будущего своего коллеги: «Хави – идеальный тренер для «Барсы». Я надеюсь, что он будет работать здесь ещё много лет», – приводит Barca Universal слова рулевого «ПСЖ».

Сам Луис Энрике, напомним, работал в «Барселоне» с 2014 по 2017 год. Свой нынешний пост он занял прошлым летом.