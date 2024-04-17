«ПСЖ» чаще всех выбивал «Барселону» из Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» вновь стал непреодолимой преградой для «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

Коллектив Луиса Энрике одержал крупную победу в ответной игре (4:1), забив четыре мяча после удаления защитника «сине-гранатовых» Рональда Араухо. На прошлой неделе каталонцы победили в Париже со счётом 3:2.

«ПСЖ» оставил «Барселону» за бортом Лиги чемпионов в третий раз – чаще всех, отмечает Opta. Впервые это произошло на стадии 1/4 финала в сезоне-1994/95, второй такой случай был зафиксирован относительно недавно – в 1/8 финала розыгрыша-2020/21.

В полуфинале парижане сыграют против «Боруссии» Дортмунд. Напомним, что «ПСЖ» ни разу в истории не становился победителем Лиги чемпионов.