Мбаппе прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился восторгом от успеха своей команды в Лиге чемпионов.

Парижскому гранду удалось выйти в полуфинал благодаря победе над «Барселоной» в ответном четвертьфинальном матче (4:1). В первой встрече, напомним, «ПСЖ» уступил в родных стенах – 2:3.

«Я горжусь тем, что я парижанин. Я рад играть за этот клуб и представлять столицу своей страны. Я вырос здесь, и для меня это нечто особенное. Очень приятно переживать подобные вечера.

Моя мечта – выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», – сказал в послематчевом интервью Мбаппе, отметившийся дублем в Барселоне.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» предстоит сыграть с дортмундской «Боруссией».