Хави – о вылете от «ПСЖ»: «В следующем году «Барселона» попробует снова»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал вылет команды на стадии четвертьфинала.

Каталонцы имели преимущество перед ответным домашним матчем (3:2), но, оставшись в меньшинстве на 29-й минуте ответной игры при счёте 1:0 в свою пользу, не смогли справиться с натиском соперника. Итог – 1:4 (4:6 по сумме двух поединков).

«Нам противостоял «ПСЖ», никогда не выигрывавший Лигу чемпионов, но потративший очень много денег на игроков. «Манчестер Сити» потребовалось семь лет, чтобы добиться своего.

Играть на таком уровне вдесятером – почти невозможная задача. Мы попытались отойти в оборону, но это не наша сильная сторона.

Мы были хороши в Лиге чемпионов, и в следующем году мы вернёмся. Нет, не я вернусь, а «Барселона» вернётся. Я не имею значения – речь о клубе», – заявил на пресс-конференции Хави, планирующий покинуть «Барселону» после окончания сезона.