Доннарумма – о выходе «ПСЖ» в полуфинал: «Мы не думаем о требле»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма побеседовал с журналистами после победы над «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике одержала победу со счётом 4:1 в ответной игре после поражения 2:3 в первой встрече. В полуфинале парижане сыграют против дортмундской «Боруссии».

«Очень рад, я впервые сыграю в полуфинале Лиги чемпионов. Выиграть здесь было непросто, но мы верили в успех.

Требл? Мы мало говорим об этом в раздевалке. Будем думать об этом позже, сначала нам предстоит провести важные игры с «Боруссией» в полуфинале.

Луис Энрике вселяет уверенность в каждого из нас. Он отлично готовит команду к матчам тактически, его вклад очень велик», – сказал в интервью Mediaset итальянский вратарь.