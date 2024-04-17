Симеоне – о вылете от «Боруссии»: «Удача была не на нашей стороне»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после поражения от дортмундской «Боруссии» (2:4).

«Матрасники» выиграли первую встречу противостояния со счётом 2:1. В Дортмунде команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу хозяев. Мадридцы смогли отыграться, забив на 49-й и 64-й минутах, но вскоре «шмели» поразили ворота ещё дважды, на что у коллектива из Испании уже не нашлось ответа. Общий счёт – 5:4 в пользу «Боруссии».

«Боруссия» лучше нас воспользовалась своими возможностями. Мы хорошо начали второй тайм, но соперник был очень хорош в реализации. Мы могли выиграть 6:4, если бы действовали увереннее. Удача была не на нашей стороне. Остаётся лишь поздравить «Боруссию» и сконцентрироваться на Ла Лиге», – заявил в послематчевом интервью Симеоне.