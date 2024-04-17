Дембеле признан лучшим игроком матча «Барселона» – «ПСЖ»

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле был награждён за свою игру в матче с «Барселоной».

26-летний футболист отметился одним забитым голом, положив начало разгрому своей бывшей команды на 40-й минуте, а также четыре раза обыграл оппонентов на дриблинге – лучший показатель в матче. Встреча завершилась со счётом 4:1 (6:4 по сумме двух игр).

Именно Дембеле получил от УЕФА награду лучшему игроку матча после финального свистка. Напомним, что в первом поединке, прошедшем на прошлой неделе, француз также записал на свой счёт забитый мяч. Таким образом, в двух играх с «Барселоной» на счету Дембеле больше голов, чем в 34 встречах со всеми остальными соперниками в текущем сезоне (один гол).