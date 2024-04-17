Денис Попов: «После удаления Араухо шансы «Барселоны» были минимальны»

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (1:4, по сумме двух матчей 4:6).

- Классный матч в общем и в целом. Опять обилие мячей, что и ожидалось. В таком противостоянии, где шансы 50 на 50, и вообще в четвертьфинале, где собраны лучшие, удаление играет ключевую роль. После красной карточки Араухо шансы «Барселоны» были минимальны, несмотря на то что она сначала вела в счёте.

Потому что у «ПСЖ» сильная атака с индивидуально сильными футболистами, здорово обыгрывающими один в один. И преимущество в одного игрока больше тайма. У «Барселоны» потом были шансы сравнять счёт по сумме двух матчей, но на большее, скорее всего, их бы не хватило физически.

Тем более Луис Энрике грамотно произвёл замены. Убрал Руиса, который был на карточке. Выпустил Асенсио, который пробил в створ, и после удачного отскока Мбаппе забил победный гол.

«Манчестер Сити» – «Реал» – это, наверно, как финал. В любом случае дальше кто-то из них не пройдёт. И учитывая то, что «Бавария» в Бундеслиге борьбу за чемпионство уже не ведёт, а «Реал» и особенно «Ман Сити» бьётся на нескольких фронтах, здесь и «Бавария» может включиться, – предположил Попов.