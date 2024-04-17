Президент «ПСЖ» высказался о победе над «Барселоной»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи поделился впечатлениями после выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Парижский гранд сумел перевернуть ход противостояния с «Барселоной», выиграв ответный выездной матч со счётом 4:1 после домашнего поражения 2:3 в первой встрече.

«Я горжусь тем, что мы делаем для «ПСЖ», и тем, как мы представляем Францию. Это один из моих любимых моментов за время нахождения в клубе. У нас лучшие болельщики в мире, мы добились этого общими усилиями», – приводит журналист Фабрицио Романо слова аль-Хелаифи.

В полуфинале Лиги чемпионов коллектив Луиса Энрике сыграет против дортмундской «Боруссии».