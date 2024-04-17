Энрике – о победе над «Барселоной»: «Удаление сыграло роль, но результат справедлив»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал успех своей команды в ответной игре с «Барселоной» (4:1).

Парижане уступали с общим счётом 2:4, пропустив на 12-й минуте ответной встречи. На 29-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве из-за удаления Рональда Араухо, и «ПСЖ» удалось воспользоваться преимуществом – в ворота «Барселоны» было забито четыре гола, что и решило судьбу противостояния.

«Очевидно, что удаление сыграло важную роль, но нужно уметь не допускать ошибок в таких матчах. Результат справедлив.

Вчера я говорил вам, что мы сможем отыграться. Я считаю, что в первом матче мы заслуживали ничью, и мы знали, что сегодня будут голы», – передаёт RAC1 слова Энрике, в прошлом работавшего в «Барселоне».