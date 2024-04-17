«Барселона» установила собственный антирекорд по владению мячом в Лиге чемпионов

«Барселона» непривычно мало владела мячом в ответном матче четвертьфинала против «ПСЖ» (1:4).

Преимущество парижан по владению мячом было подавляющим – 67% против 33%. По сведениям Opta, для «Барселоны» это самый низкий показатель в матчах Лиги чемпионов за всё время с начала сбора данных (сезон-2003/04). Примечательно, что второй худший результат «Барселоны» был зафиксирован неделей ранее в первом матче с «ПСЖ» – 41%.

Стоит отметить, что уже на 29-й минуте ответной встречи команда Хави Эрнандеса осталась в меньшинстве – с поля был удалён Рональд Араухо. В неравных составах «сине-гранатовые» пропустили четыре гола, не забив ни разу.