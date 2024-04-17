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Хави: «Я сказал судье, что он был очень плох»

17 Апреля 2024 • 00:44 Комментировать (4)
Барселона
1:4
ПСЖ

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал скрывать разочарование работой судьи в ответном матче против «ПСЖ» (1:4).

Каталонцы не смогли удержать преимущество, добытое в первой игре (3:2), хотя открыли счёт в сегодняшней встрече уже на 12-й минуте. Поворотным моментом стало удаление Рональда Араухо, случившееся на 29-й минуте, после которого «ПСЖ» забил четырежды. Также красную карточку увидел перед собой и сам Хави – наставника удалили на 56-й минуте.

«Я сказал судье, что он был очень плох. Это настоящая катастрофа.

Красная карточка – это перебор. Она всё изменила. Мы хорошо выглядели, когда играли в равных составах.

Я не люблю обсуждать судей, но факт в том, что сегодня всё испортило это решение. Мы не должны молчать», – цитирует Barca Universal Хави.

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Комментарии (4) Все комментарии
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Roni
17 Апреля 2024 в 01:31
Кто может объяснить про фол последней надежды? Есть предположение
- когда игрок встречает один на один с вратарем а его сознательно срубают
-когда происходит грубая игра и грубый фол против надежды на гол
-Когда фол происходит в штрафной
-Когда сам вратарь играет за пределы штрафной руками и мешает игроку забить……
А что было вчера? Араухо боролся на равне с ним за мяч за пределы штрафной, когда тот подрезал и шпагатом залетел в штрафной с надеждой на пенальти… почти сам упал
Это было не грубый фол, за пределы штрафной который ничем не отличается от ситуации в середине штрафной. Игрок и синяка не получил.
Так в чем же заключается фол последней надежды? Игрок не гол один на один
intermerdano
17 Апреля 2024 в 00:57
БлаблаХави
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:46
ты бы лучше своему дефу сказал, что такие фолы нельзя делать и подставлять команду
pol-black
17 Апреля 2024 в 00:47
наверняка уже всё сказал.
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