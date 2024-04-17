Хави: «Я сказал судье, что он был очень плох»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал скрывать разочарование работой судьи в ответном матче против «ПСЖ» (1:4).

Каталонцы не смогли удержать преимущество, добытое в первой игре (3:2), хотя открыли счёт в сегодняшней встрече уже на 12-й минуте. Поворотным моментом стало удаление Рональда Араухо, случившееся на 29-й минуте, после которого «ПСЖ» забил четырежды. Также красную карточку увидел перед собой и сам Хави – наставника удалили на 56-й минуте.

«Я сказал судье, что он был очень плох. Это настоящая катастрофа.

Красная карточка – это перебор. Она всё изменила. Мы хорошо выглядели, когда играли в равных составах.

Я не люблю обсуждать судей, но факт в том, что сегодня всё испортило это решение. Мы не должны молчать», – цитирует Barca Universal Хави.