Анчелотти против Гвардиолы: Возможные составы на матч «Манчестер Сити» с «Реалом» в Лиге чемпионов

В ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» дома повстречается с мадридским «Реалом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует стартовые составы на этот большой матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер, Родри, Ковачич, Фоден, Силва, де Брёйне, Холанн.

«Реал Мадрид»: Лунин, Менди, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Кроос, Камавинга, Вальверде, Родриго, Беллингем, Винисиус.

«Реалу» не смогут помочь дисквалифицированный игрок оборонительного плана Орельен Тчуамени, а также давно травмированные вратарь Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба.

У «Манчестер Сити» вернулись в строй после повреждений защитники Джон Стоунс, Кайл Уокер и Натан Аке. Вратарь Эдерсон и атакующий футболист де Брёйне сыграли в рамках АПЛ против «Лутона».

Матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» на «Этихаде» начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 по московскому времени. Первая игра завершилась 3:3. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов