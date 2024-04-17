«Боруссия» установила беспроигрышный рекорд в домашних матчах Лиги чемпионов

Родные стены вновь помогли дортмундской «Боруссии» добиться успеха в Лиге чемпионов.

Коллектив Эдина Терзича обыграл мадридский «Атлетико» в четвертьфинале (6:4 по сумме двух матчей). «Шмели» уступили в Испании со счётом 1:2, но сумели совершить камбэк на своём поле, добыв победу 4:2. По данным Opta, «Боруссия» не проигрывает в домашних матчах Лиги чемпионов уже в десяти случаях кряду – клубный рекорд. На этом отрезке команда одержала шесть побед и четырежды сыграла вничью.

Дортмундцы сыграют в полуфинале самого престижного еврокубка впервые за 11 лет. Соперник «Боруссии» по предстоящей стадии уже известен – им стал «ПСЖ», одолевший в четвертьфинале «Барселону».