Дембеле: «Я люблю «Барселону», но такова жизнь»

Футболист «ПСЖ» Усман Дембеле рассказал, что думает о своём выступлении в матчах против «Барселоны».

Гол 26-летнего вингера положил начало разгрому «сине-гранатовых» в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов (4:1). Напомним, что Дембеле отличился и в первой встрече, которая прошла в Париже на прошлой неделе и завершилась победой «Барселоны» (3:2).

Француз проводит в «ПСЖ» свой дебютный сезон – летом прошлого года он перебрался именно из «Барселоны», за которую выступал на протяжении шести лет.

«Барселоне» – великий клуб, – высказывается Дембеле после матча. – Я люблю «Барселону», и я понимаю свист болельщиков в мой адрес. Но такова жизнь», – передаёт Barca Universal слова Усмана.