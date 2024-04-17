Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле дал интервью после победы над «Барселоной» (4:1).

Коллектив Луиса Энрике добыл путёвку в полуфинал Лиги чемпионов, выиграв противостояние с общим счётом 6:4. Дембеле стал одним из главных героев двухматчевой дуэли, забив по одному голу в обеих играх против своей бывшей команды.

«Мы все верили в это. Мы не сдавались, потому что знали, что обязательно забьём в ответном матче. Вся команда проделала отличную работу, тактика тренера была идеальной. Мы приложили огромные усилия после первого пропущенного гола», – цитирует Managing Barca французского футболиста.