«Атлетико» не выходит в полуфинал Лиги чемпионов с 2017 года

Мадридский «Атлетико» оступился в паре четвертьфинала Лиги чемпионов с «Боруссией». «Матрасники» выиграли первую игру со счётом 2:1, но во второй уступили на выезде в Дортмунде – 2:4, и покинули самый престижный еврокубок.

Как говорит статистика, «Атлетико» не может пробиться в четвёрку лучших команд ЛЧ вот уже семь лет подряд – с 2017 года. Тогда столичный испанский клуб в последний раз играл на стадии полуфинала.

Напомним, что «Барселона», которая также покинула ЛЧ, не может выйти в полуфинал самого престижного еврокубка чуть меньше – пять лет. А для «Боруссии» выход в полуфинал ЛЧ стал первым за долгих 11 лет.