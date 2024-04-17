Де Йонг – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Тяжёлый удар»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал неудачу своей команды в противостоянии с «ПСЖ».

Каталонцы одержали победу в гостях в первой встрече, а также забили первыми в ответной домашней игре, однако затем с поля был удалён Рональд Араухо, после чего поводы для радости были только у парижан. Гости забили четыре мяча и шагнули в полуфинал, выиграв двухматчевую дуэль с общим счётом 6:4.

«Мы пытались изо всех сил, но не смогли добиться результата. Для нас это тяжёлый удар, ведь мы были уверены, что сможем пройти в полуфинал. Теперь нам нужно прийти в себя и продолжать работать, чтобы добиться большего в следующем сезоне», – высказался в послематчевом интервью де Йонг.