«Барселона» не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов пять лет

Вечером вторника «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов УЕФА на стадии четвертьфинала. Каталонцев из турнира выбил «ПСЖ», учинив «Барсе» домашний разгром (4:1). По сумме двух встреч парижане победили со счётом 6:4, первый матч французский клуб дома проиграл - 2:3.

Таким образом, вот уже пять лет «Барса» не может сыграть в полуфинале самого престижного еврокубка. В последний раз каталонцы попадали туда в сезоне-2018/19, где уступили «Ливерпулю» (общ. 4:3).

Затем у «сине-гранатовых» был проход до стадии четвертьфинала, 1/8 финала турнира и два вылета из группового этапа.

Больше о битве «Барсы» и «ПСЖ» - в нашем текстовом отчёте.