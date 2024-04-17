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«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет

17 Апреля 2024 • 00:07 Комментировать
Боруссия Д
4:2
Атлетико М
окончен

Дортмундская «Боруссия» взяла верх над мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Шмели» уступили на выезде в первой встрече противостояния (1:2), но смогли перевернуть ход дуэли в ответной игре в Дортмунде – 4:2. Таким образом, «Боруссия» сыграет в полуфинале Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13, когда командой руководил Юрген Клопп. В 1/2 финала того розыгрыша дортмундцы обыграли мадридский «Реал» (4:3 по сумме двух матчей), а в финале уступили «Баварии» (1:2).

Соперником «Боруссии» по полуфиналу нынешней Лиги чемпионов стал «ПСЖ», одолевший «Барселону» с общим счётом 6:4 в 1/4 финала.

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