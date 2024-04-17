Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов

Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса принял ответный четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселоны» и «ПСЖ». Каталонский клуб и парижский собирались выйти в полуфинал ЛЧ впервые за несколько лет, это мог сделать только кто-то один из них.

«Барселона» с «ПСЖ» не обделены личными встречами в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы. В сезоне-2016/2017 парижане в 1/8 финала дома выиграли 4:0, а «Барселона» на «Камп Ноу» наказала их 6:1. Спустя четыре года на той же стадии «сине-гранатовые» были биты в Испании (1:4), а во Франции получилась ничья 1:1.

Сейчас в первом матче между ними скучно не было. Сразу после перерыва хозяева на «Парк де Пренс» громыхнули двумя голами и сделали счёт 2:1, но в итоге устроились на 2:3. Мбаппе в той встрече неудачно действовал, а вот кому матч явно удался, так это Рафинье Диасу, оформившему в ворота «ПСЖ» дубль.

На отчётный матч у «Барселоны» вернулся в старт Педри. Восстановившись от тяжёлой травмы, в Париже он появлялся на замену вместо Серхи Роберто. Де Йонг и там в основе играл, и здесь. Гюндоган, понятно, тоже. Как и атакующее трио Рафинья – Левандовски – Ямаль. Между четвертьфиналами Хави делал большую ротацию внутри Ла Лиги.

«ПСЖ» в минувшие выходные не играл вовсе. Луис Энрике произвёл два изменения по сравнению с первым матчем четвертьфинальной стадии ЛЧ. Хакими отбыл дисквалификацию и вернулся на поле, а на скамейку отправился Бералдо. Плюс в числе первых одиннадцати футболистов оказался Заир-Эмери вместо Ли Кан-Ина.

Луис Энрике пообещал оказывать давление на защиту «Барселоны» с первой минуты и не обманул. Баркола с левого фланга долго не вскрывал оборону хозяев, но всему ж своё время. Удары Витиньи и Руиса были заблокированы. План на быстрый забитый гол у гостей не сработал. Зато у «Барселоны» сработал, если таковой имелся.

На двенадцатой минуте Ямаль правее чужих ворот продрался к лицевой линии и простелил на ближнюю штангу, где Рафинья отправил мяч в сетку между ног Хакими (1:0). Тут кто-то мог бы расклеиться и рассыпаться, но это не про «ПСЖ» история. Надо сказать, что для визитёров особенно-то ничего не изменилось.

Ну да, теперь стало обязательно забивать два мяча в ворота «Барселоны». Но а до этого одного гола хватило бы лишь для дополнительного времени. Так что некогда было гостям расстраиваться. На 28-й минуте Баркола выкатил пас на Мбаппе, чей удар в ближний угол отразил тер Штеген. После углового на пути удара головой Мбаппе встал уже Кунде.

И ведь не зря стремились в нападение парижане. Араухо оказался перед необходимость толкать Баркола, спешившего один на один с тер Штегеном. Хорошо для «Барселоны», что это штрафной удар, а не пенальти. Но плохо для каталонцев, что прямая красная карточка для Араухо за ЛЯВЗГ (лишение соперника явной возможности забить гол).

Де Йонг опустился в защиту, пока Хави не пожертвовал Ямалем, выпустив вместо него Иньиго Мартинеса. В усечённом и обновлённом составе «Барселона» не дотянула без пропущенного мяча до перерыва. Баркола прорвался слева и прострелил. Мбаппе не достал на ближней штанге, тогда как дальнюю удачно замкнул Дембеле (1:1).

Второй матч подряд Усман забивает в ворота своей бывшей команды. В добавленное время Дембеле простил «Барселону», пробив очень близко к штанге. Вскоре после перерыва Хакими приложился дальним выстрелом. Мяч хитро срикошетил об газон перед тер Штегеном, и вратарь «сине-гранатовых» смахнул его на угловой.

Фабиан Руис не использовал момент по примеру Дембеле, отправив мяч рядом со штангой. Помимо Усмана, в первом матче за «ПСЖ» забивал Витинья. Тот и в Барселоне отличился – на 54-й минуте. После розыгрыша углового Витинья из-за пределов штрафной площади поразил левый нижний угол (1:2, по сумме двух матчей 4:4).

Тут «Барселона» могла склонить чашу весов в свою сторону. Гюндоган задел левую штангу с отскоком вне створа, а Левандовски слабо пробил головой в руки Доннаруммы. Не сдержал эмоций Хави, размахался ногами на бровке и получил красную карточку от Иштвана Ковача. Ещё и главного тренера удалили у «Барселоны» вдобавок к Араухо.

А дальше и пенальти подоспел в ворота каталонцев. Не послематчевый – внутриматчевый. Канселу с краю, но в пределах своей штрафной уронил подкатом Дембеле. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Мбаппе. Ответственность была огромная, Килиан не подкачал. Удар с точки в левую девятку – и 1:3. «ПСЖ» повёл по сумме двух матчей (4:5).

Игру по большей части контролировал Париж, хотя не торопился закрывать её. Намёки были на спасительный гол хозяев, однако везение не призвал себе на помощь Левандовски. То Доннарумма парирует, то офсайд, то Маркиньос мяч заблокирует. Рафинья Диас планировал вообще сухим листом забить с углового, но Доннарумма начеку был.

Ну и на контратаке по классике парижане поймали «Барсу». Точнее, уже не чисто на контратаке, а на добиваниях. Первоначальный удар Мбаппе отражён был, как и следующий – от Асенсио. Кунде, намереваясь выбить мяч, попал им в Фермина Лопеса, а на отскоке убийственно сработал Мбаппе, вмазав снаряд в ближний угол (1:4, в сумме 4:6).

Арбитр добавил семь минут, на которых не произошло чуда. Мбаппе едва хет-трик не оформил – тер Штеген отразил красиво. Килиан уже учится бить «Барселону» и хочет напоследок выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане повторили счёт выездного матча с «Барселоной» 2021 года и с камбэком двинулись в полуфинал Лиги чемпионов.

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Кирилл Иванцов