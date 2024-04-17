Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов

17 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать (24)
Барселона
1:4
ПСЖ
окончен

Олимпийский стадион имени Льюиса Компаниса принял ответный четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселоны» и «ПСЖ». Каталонский клуб и парижский собирались выйти в полуфинал ЛЧ впервые за несколько лет, это мог сделать только кто-то один из них.

Протокол игры  
Барселона1:4ПСЖ
(1:0) Рафинья Диас12'  
  40'Дембеле Усман (1:1)
  54'Витинья II (1:2)
  61'Мбаппе Килиан (1:3)
  89'Мбаппе Килиан (1:4)
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо Рональд  29'Кубарси ПауКанселу Жоау 82' (Фелиш Жоау ( 82') Педри 61' (Торрес Ферран ( 61') Де Йонг Френки 83' (Лопес Фермин ( 83') Ямаль Ламин 34' (Иньиго Мартинес ( 34'  40') Гюндоган Илкай  64'Рафинья ДиасЛевандовски Роберт  50'
Запасные: Роке ВиторКасадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерГиу МаркФорт ЭкторАлонсо МаркосРомеу Ориоль
Доннарумма Джанлуиджи  87'Хакими АшрафМаркиньос Маркос  62'Эрнандес ЛюкаМендеш НунуЗаир-Эмери Уоррен 80' (Угарте Мануэль ( 80') Витинья IIФабиан Руис  45' 77' (Кан-Ин Ли ( 77') Дембеле Усман 88' (Коло-Муани Рандаль ( 88') Мбаппе Килиан  40'Баркола Бредли 77' (Асенсио Марко ( 77')
Запасные: Солер КарлосШкриньяр МиланМукиэле НордиДанилу ПерейраБералдо ЛукасРамуш ГонсалуНавас КейлорТенас Арнау
16 апреля. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

«Барселона» с «ПСЖ» не обделены личными встречами в плей-офф Лиги чемпионов в последние годы. В сезоне-2016/2017 парижане в 1/8 финала дома выиграли 4:0, а «Барселона» на «Камп Ноу» наказала их 6:1. Спустя четыре года на той же стадии «сине-гранатовые» были биты в Испании (1:4), а во Франции получилась ничья 1:1.

Сейчас в первом матче между ними скучно не было. Сразу после перерыва хозяева на «Парк де Пренс» громыхнули двумя голами и сделали счёт 2:1, но в итоге устроились на 2:3. Мбаппе в той встрече неудачно действовал, а вот кому матч явно удался, так это Рафинье Диасу, оформившему в ворота «ПСЖ» дубль.

На отчётный матч у «Барселоны» вернулся в старт Педри. Восстановившись от тяжёлой травмы, в Париже он появлялся на замену вместо Серхи Роберто. Де Йонг и там в основе играл, и здесь. Гюндоган, понятно, тоже. Как и атакующее трио Рафинья – Левандовски – Ямаль. Между четвертьфиналами Хави делал большую ротацию внутри Ла Лиги.

«ПСЖ» в минувшие выходные не играл вовсе. Луис Энрике произвёл два изменения по сравнению с первым матчем четвертьфинальной стадии ЛЧ. Хакими отбыл дисквалификацию и вернулся на поле, а на скамейку отправился Бералдо. Плюс в числе первых одиннадцати футболистов оказался Заир-Эмери вместо Ли Кан-Ина.

Луис Энрике пообещал оказывать давление на защиту «Барселоны» с первой минуты и не обманул. Баркола с левого фланга долго не вскрывал оборону хозяев, но всему ж своё время. Удары Витиньи и Руиса были заблокированы. План на быстрый забитый гол у гостей не сработал. Зато у «Барселоны» сработал, если таковой имелся.

На двенадцатой минуте Ямаль правее чужих ворот продрался к лицевой линии и простелил на ближнюю штангу, где Рафинья отправил мяч в сетку между ног Хакими (1:0). Тут кто-то мог бы расклеиться и рассыпаться, но это не про «ПСЖ» история. Надо сказать, что для визитёров особенно-то ничего не изменилось.

Ну да, теперь стало обязательно забивать два мяча в ворота «Барселоны». Но а до этого одного гола хватило бы лишь для дополнительного времени. Так что некогда было гостям расстраиваться. На 28-й минуте Баркола выкатил пас на Мбаппе, чей удар в ближний угол отразил тер Штеген. После углового на пути удара головой Мбаппе встал уже Кунде.

И ведь не зря стремились в нападение парижане. Араухо оказался перед необходимость толкать Баркола, спешившего один на один с тер Штегеном. Хорошо для «Барселоны», что это штрафной удар, а не пенальти. Но плохо для каталонцев, что прямая красная карточка для Араухо за ЛЯВЗГ (лишение соперника явной возможности забить гол).

Де Йонг опустился в защиту, пока Хави не пожертвовал Ямалем, выпустив вместо него Иньиго Мартинеса. В усечённом и обновлённом составе «Барселона» не дотянула без пропущенного мяча до перерыва. Баркола прорвался слева и прострелил. Мбаппе не достал на ближней штанге, тогда как дальнюю удачно замкнул Дембеле (1:1).

Второй матч подряд Усман забивает в ворота своей бывшей команды. В добавленное время Дембеле простил «Барселону», пробив очень близко к штанге. Вскоре после перерыва Хакими приложился дальним выстрелом. Мяч хитро срикошетил об газон перед тер Штегеном, и вратарь «сине-гранатовых» смахнул его на угловой.

Фабиан Руис не использовал момент по примеру Дембеле, отправив мяч рядом со штангой. Помимо Усмана, в первом матче за «ПСЖ» забивал Витинья. Тот и в Барселоне отличился – на 54-й минуте. После розыгрыша углового Витинья из-за пределов штрафной площади поразил левый нижний угол (1:2, по сумме двух матчей 4:4).

Тут «Барселона» могла склонить чашу весов в свою сторону. Гюндоган задел левую штангу с отскоком вне створа, а Левандовски слабо пробил головой в руки Доннаруммы. Не сдержал эмоций Хави, размахался ногами на бровке и получил красную карточку от Иштвана Ковача. Ещё и главного тренера удалили у «Барселоны» вдобавок к Араухо.

А дальше и пенальти подоспел в ворота каталонцев. Не послематчевый – внутриматчевый. Канселу с краю, но в пределах своей штрафной уронил подкатом Дембеле. Одиннадцатиметровый взялся исполнять Мбаппе. Ответственность была огромная, Килиан не подкачал. Удар с точки в левую девятку – и 1:3. «ПСЖ» повёл по сумме двух матчей (4:5).

Игру по большей части контролировал Париж, хотя не торопился закрывать её. Намёки были на спасительный гол хозяев, однако везение не призвал себе на помощь Левандовски. То Доннарумма парирует, то офсайд, то Маркиньос мяч заблокирует. Рафинья Диас планировал вообще сухим листом забить с углового, но Доннарумма начеку был.

Ну и на контратаке по классике парижане поймали «Барсу». Точнее, уже не чисто на контратаке, а на добиваниях. Первоначальный удар Мбаппе отражён был, как и следующий – от Асенсио. Кунде, намереваясь выбить мяч, попал им в Фермина Лопеса, а на отскоке убийственно сработал Мбаппе, вмазав снаряд в ближний угол (1:4, в сумме 4:6).

Арбитр добавил семь минут, на которых не произошло чуда. Мбаппе едва хет-трик не оформил – тер Штеген отразил красиво. Килиан уже учится бить «Барселону» и хочет напоследок выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». Парижане повторили счёт выездного матча с «Барселоной» 2021 года и с камбэком двинулись в полуфинал Лиги чемпионов.

Реклама


Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ

Новости по матчу

Сегодня, 17 Апреля
00:08
«Барселона» не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов пять лет
00:00
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов 14
16 Апреля
23:45
Мбаппе приблизился к рекорду Роналду в плей-офф Лиги чемпионов
23:36
Только один игрок превосходит Мбаппе по голам в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов
23:30
Рафинья оформил 600-й гол «Барселоны» в истории Лиги чемпионов
23:30
Мбаппе забил свой 40-й гол в сезоне
23:25
Рефери удалил Хави, «ПСЖ» ведёт в два мяча
23:01
Дембеле забил столько же голов в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов, сколько за неё с 2017 по 2023 год
22:43
Дель Пьеро: «Не понимаю поведение Мбаппе»
22:37
Араухо удалён за «фол последней надежды», «Барселона» осталась в меньшинстве
22:36
Ямаль установил очередной рекорд в Лиге чемпионов
22:30
Рафинья – второй по голам в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов за последние 8 лет
22:17
Рафинья забил третий гол в ворота «ПСЖ» за два матча
22:08
Деку: «Будем очень рады, если Хави решит остаться»
22:00
Энрике придумал для Дембеле особую роль на матч с «Барселоной»
21:30
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 78
20:56
Фанаты «Барселоны» по ошибке атаковали автобус своей же команды 7
20:50
Левандовски и Мбаппе – в составах «Барселоны» и «ПСЖ» на битву в Лиге чемпионов
20:26
Фанаты «Барселоны» пожелали смерти звезде «Реала» 7
13:51
Ван Бастен: «Надеюсь, Мбаппе сможет проявить себя в ответном матче с «Барселоной»
13:41
«Барселона» опубликовала заявку на матч с «ПСЖ»
13:26
«Барселона» или «ПСЖ»: Глеб сделал прогноз, кто пройдёт дальше в Лиге чемпионов
13:14
Актуальная ставка и прогноз на матч Барселона — ПСЖ Лиги чемпионов — 16 апреля 2024
10:32
5 игроков «Барселоны» могут пропустить первый полуфинал Лиги чемпионов, если клуб туда выйдет 1
10:00
Хави против Луиса Энрике: Ожидаемые составы на матч «Барселона» – «ПСЖ» в Лиге чемпионов
08:09
​Эксперты оценили шансы «Барселоны» на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов
02:11
Барселона - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:50
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Барселона – ПСЖ Лиги чемпионов – 16 апреля 2024
15 Апреля
23:01
Луис Энрике: «Мы отыграемся в дуэли с «Барселоной»
19:10
Энрике отреагировал на слова Хави
18:48
Энрике — о первом матче с «Барселоной»: «Результат не отражает того, что мы заслуживали»
16:25
Хави выбрал трёх тренеров, которые сильнее всего на него повлияли
15:57
Хави поделился ожиданиями от битвы с «ПСЖ»
15:53
Хави: «3 месяца назад вы не волновались за моё будущее, но теперь всё изменилось»
15:44
Хави: «Отсутствие Кристенсена будет ощутимо в ответном матче с «ПСЖ»
15:36
Педри ответил на вопрос об угрозе, исходящей от Мбаппе
15:30
Педри: «Когда Хави объявил об уходе, это оказало на нас положительный эффект»
15:23
Педри раскрыл слова президента «Барселоны» команде
15:19
Педри – о Кубарси: «Никогда не видел молодого центрального защитника с таким талантом»
15:13
Хави рассказал, что нужно «Барселоне» для выхода в полуфинал Лиги чемпионов
15:06
Хави: «Я не говорил с Дембеле после первого матча с «ПСЖ»
14:59
Болельщики «Барселоны» освистали Дембеле в аэропорту
14:54
Педри: «Мне очень больно от того, что Гави не может помочь команде»
14:50
Педри подтвердил, что выйдет в старте в ответном матче против «ПСЖ»
14:45
Педри: «Возможно, матч с «ПСЖ» – самый важный в моей карьере»
12:24
Бесплатный прогноз и ставка на матч Барселона — ПСЖ Лиги чемпионов — 16 апреля 2024
10:40
Маркес – главный кандидат на замену Хави в «Барселоне»
10:16
«Барселона» определилась с тройкой полузащитников на ответный матч с «ПСЖ»
14 Апреля
23:23
Прогноз на точный счёт матча Барселона – ПСЖ Лиги чемпионов – 16 апреля 2024
11 Апреля
20:50
Куман оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов
18:05
Гладилин: «Игра «ПСЖ» — «Барселона» была ничейной, но испанцы оказались более удачливы»
10 Апреля
23:50
Кристенсен не поможет «Барселоне» в ответной игре с «ПСЖ»
22:41
Роберто пропустит ответный матч с «ПСЖ»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (24) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pol-black
17 Апреля 2024 в 00:11
странный матч получился. всё вроде шло неплохо - и гол забили, и моменты имели. но Кунда оставил фланг, и прилетело откуда не ждали. нарушение скорее всего можно усмотреть в действиях Араухо, вообще его не оправдываю. лучше бы забили гол, но команда осталась бы с каким то подобием защиты. а так - молодой Кубарси и косячный Мартинес. и вся игра дальше у своих ворот. арбитр конечно му..ак конченый, шейхи наверняка неплохо его забашляли. но и у Барсы вообще ничего не получалось в атаке. когда шейхи забили третий, только тогда побежали забивать. уж больно осторожно играли. ну и реализация, мать её... такие моменты пороть - это нужно умудриться. Лёве пора к саудитам, на пенсию.
ну что ж... Барса и так неплохо сражалась в этом турнире, потенциал есть, нужно его усиливать и развивать. Хави может и правильно уходит, нервы у него уже ни к чёрту. тут конечно кто придёт на его место...
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:13
ну а чем судья то не понравился? он заставил фолить Араухо? он отвел глаза Леве при контратаке 4-1?
pol-black
17 Апреля 2024 в 00:16
ты читать умеешь или как? про фол Араухо я написал достаточно подробно. судейка поставил сомнительный пенальти так то. ну и кучу раз свистнул в пользу одной конкретной команды, нараздавав кучу жёлтых барселонцам.
Alexs
17 Апреля 2024 в 00:11
Блин Барса просрала французикам. Обидно за гранда!
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:14
так гранд дальше прошел, чего обидного то
TEREX
17 Апреля 2024 в 00:09
давай досвидос..)) кончилася скаска для фискультурникаф из путалоны..))ну харашо хоть падарили надежду сваим пачитатилям апосля первава мача..)) физрук пашол читать канспекты..и работать нат ашыпками..))
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:10
конспекты ))))))) аххахахаха )))
kos34rus
17 Апреля 2024 в 00:08
Ай да лягушатник, ай да красотаааа !!!!!!!!
gresnik
17 Апреля 2024 в 00:08
Мбапе будкщий игрой Реал Мадрид обыкновенно унизиЛ гранатовую половую тряпку))))
pol-black
17 Апреля 2024 в 00:13
Мбаппе смог забить пенальти и мяч после глупого отскока. надеюсь, этот самонапыщенный индюк принесёт ещё проблем вашему сливочному колхозу.
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:15
ну и зря, он отдавал хорошие передачи, которые вполне можно было реализовать....а то что ему не могли дать хороший пас - так это претензии к игрокам, ну нет у них МОдрича и Крооса
ингерман
17 Апреля 2024 в 00:08
ай.. как сказал перед мачем энрике - сиводня я выпалню сваю роль!
4 я стрелы пущу и путалоне отомщу..
А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хахахахахахахахахахахахахахаххахахахахахаххахха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))
redwhite1959
17 Апреля 2024 в 00:08
Удаление Араухо оказалось для "Барсы" фатальным!(( После его ухода с поля защита хозяев "затрещала по швам" - особенно во втором тайме. Факт остаётся фактом - сегодня парижане были сильнее и заслуженно победили!
pol-black
17 Апреля 2024 в 00:14
Барса плохо умеет играть от обороны, это факт. удаление самого опытного защитника не могло не привести к такому развитию событий.
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:16
как САМЫЙ ОПЫТНЫЙ защитник может допускать такую подставу команде?
типафутбольныйаналитик
17 Апреля 2024 в 00:07
Барселона откровенно говоря сыграл слабо. В любом случае поздравлю болельщиков ПСЖ с выходом в финал Лиги Чемпионом.
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:09
в полуфинал
Bartimeus
17 Апреля 2024 в 00:06
После удаления Араухо стало ясно, что Барса не выстоит. В принципе может и без удаления проиграли бы. Очень досадно..
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:09
вас и ничья устраивала.....
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:05
ну все сказано было в комментах....Барселоне следует сказать спасибо Араухо, Леве и тренеру....как на таком уровне можно безответственно играть, принимать решение....больше тайма игры вдесятером - как-то не очень....
cabo verde
17 Апреля 2024 в 00:03
сегодня в обоих матчах вышли играть команды на удержание и были нещадно выпороты
хави так и вовсе проиграл все дуэли за свою тренерскую карьеру в еврокубках
хагу влетал, индзаги влетал, теперь размазан энрике
резюмируя - нельзя не при каких обстоятельствах играть на удержание
это еврокубки, здесь побеждает драйв
дальше идут достойные, осторожные трусы идут домой
завтра, к счастью такого не будет, все 4 команды будут рубиться на победу
Roni
17 Апреля 2024 в 00:03
Где ж он хлещет. Мбаппе -0. Арбитр лузер
NOBODY
17 Апреля 2024 в 00:06
норм Мбаппе играл, только будто бы больше плеймейкера нежели напа
gresnik
17 Апреля 2024 в 00:07
по плачь еще больше нытик малолетний)..признай Реал хозяин путтоноллонии))
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Атлетико М Атлетико М
4
2
2.32 3.75 3.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
1
4
2.13 3.85 3.30
Видео
17.04.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.64 4.00 4.70
Видео
17.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
2.43 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
00:14 · Лига чемпионов
Де Йонг – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Тяжёлый удар»
00:08 · Лига чемпионов
«Барселона» не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов пять лет
00:07 · Лига чемпионов
«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет
00:00 · Лига чемпионов
Известна первая полуфинальная пара Лиги чемпионов официально
16 Апреля
23:56 · Лига чемпионов
Троссар: «Арсенал» тренирует пенальти весь сезон»
23:45 · Лига чемпионов
Мбаппе приблизился к рекорду Роналду в плей-офф Лиги чемпионов
23:36 · Лига чемпионов
Только один игрок превосходит Мбаппе по голам в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов
23:30 · Лига чемпионов
Рафинья оформил 600-й гол «Барселоны» в истории Лиги чемпионов
23:30 · Лига чемпионов
Мбаппе забил свой 40-й гол в сезоне
23:25 · Лига чемпионов
Рефери удалил Хави, «ПСЖ» ведёт в два мяча
23:24 · Лига чемпионов
Артета рассказал, в чём заключается преимущество «Баварии» над «Арсеналом»
23:17 · Лига чемпионов
Хуммельс срезал мяч в ворота своей команды
23:16 · Лига чемпионов
«Атлетико» повторил собственный антирекорд последних семи лет в Лиге чемпионов
23:08 · Лига чемпионов
Забитцер повторил достижение Дембеле в «Боруссии»
23:01 · Лига чемпионов
Дембеле забил столько же голов в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов, сколько за неё с 2017 по 2023 год
Все новости
Рекомендуем