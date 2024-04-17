Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Известна первая полуфинальная пара Лиги чемпионов официально

17 Апреля 2024 • 00:00 Комментировать

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА известна первая пара полуфиналистов. Друг с другом в очном двухматчевом противостоянии сыграют дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ».

Напомним, что «шмели» в двухматчевом противостоянии оказались сильнее «Атлетико». Выездную игру команда Эдина Терзича проиграла (1:2), однако во втором матче оформила победу с убедительным счётом – 4:2. Общий счёт – 5:4.

«Барса» же обыграла «ПСЖ» в гостях в первом матче (3:2), но во второй игре проиграла парижанам дома с разгромным счётом – 1:4. Общий счёт – 6:4.

В среду, 17 апреля мы узнаем вторую полуфинальную пару. Ответные матчи сыграют «Бавария» и «Арсенал» и «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Боруссия Дортмунд ПСЖ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Назван человек, с которым у Абаскаля возникали конфликты в «Спартаке» Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» «Бавария» выбрала нового тренера
«Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
Надаль вернулся на корт и победил Коболли на турнире в Барселоне Рублёв проиграл четвёртый подряд матч и покинул турнир в Барселоне Майкл Чендлер заявил, что UFC может ввести новый пояс для его боя против Макгрегора КХЛ огласила лучших игроков 1/2 финала Кубка Гагарина «Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Атлетико М Атлетико М
4
2
2.32 3.75 3.00
Видео
Окончен
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
1
4
2.13 3.85 3.30
Видео
17.04.24 в 22:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Реал Мадрид Реал Мадрид
1.64 4.00 4.70
Видео
17.04.24 в 22:00
Бавария Бавария
Арсенал Арсенал
2.43 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Апреля
00:14 · Лига чемпионов
Де Йонг – о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Тяжёлый удар»
00:08 · Лига чемпионов
«Барселона» не может пробиться в полуфинал Лиги чемпионов пять лет
00:07 · Лига чемпионов
«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 11 лет
00:00 · Лига чемпионов
Известна первая полуфинальная пара Лиги чемпионов официально
16 Апреля
23:56 · Лига чемпионов
Троссар: «Арсенал» тренирует пенальти весь сезон»
23:45 · Лига чемпионов
Мбаппе приблизился к рекорду Роналду в плей-офф Лиги чемпионов
23:36 · Лига чемпионов
Только один игрок превосходит Мбаппе по голам в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов
23:30 · Лига чемпионов
Рафинья оформил 600-й гол «Барселоны» в истории Лиги чемпионов
23:30 · Лига чемпионов
Мбаппе забил свой 40-й гол в сезоне
23:25 · Лига чемпионов
Рефери удалил Хави, «ПСЖ» ведёт в два мяча
23:24 · Лига чемпионов
Артета рассказал, в чём заключается преимущество «Баварии» над «Арсеналом»
23:17 · Лига чемпионов
Хуммельс срезал мяч в ворота своей команды
23:16 · Лига чемпионов
«Атлетико» повторил собственный антирекорд последних семи лет в Лиге чемпионов
23:08 · Лига чемпионов
Забитцер повторил достижение Дембеле в «Боруссии»
23:01 · Лига чемпионов
Дембеле забил столько же голов в ворота «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов, сколько за неё с 2017 по 2023 год
Все новости
Рекомендуем