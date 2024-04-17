В текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА известна первая пара полуфиналистов. Друг с другом в очном двухматчевом противостоянии сыграют дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ».

Напомним, что «шмели» в двухматчевом противостоянии оказались сильнее «Атлетико». Выездную игру команда Эдина Терзича проиграла (1:2), однако во втором матче оформила победу с убедительным счётом – 4:2. Общий счёт – 5:4.

«Барса» же обыграла «ПСЖ» в гостях в первом матче (3:2), но во второй игре проиграла парижанам дома с разгромным счётом – 1:4. Общий счёт – 6:4.

В среду, 17 апреля мы узнаем вторую полуфинальную пару. Ответные матчи сыграют «Бавария» и «Арсенал» и «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».