«Боруссия» в матче-триллере перевернула всё за четыре минуты и выбила «Атлетико» из Лиги чемпионов

«Боруссия» и «Атлетико» выдали настоящий триллер. Дортмундцы вели в два мяча, но мадридцы результат сравняли. Однако «Боруссия» нашла в себе силы забить ещё дважды, что помогло пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

Во вторник определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов нынешнего сезона. В Дортмунде путёвку в следующий этап разыгрывали «Боруссия» и «Атлетико». Неделю назад в Мадриде «матрасники» быстро повели в два мяча, но итоговая победа со счётом 2:1 оставила «шмелям» отличные шансы, тем более, на домашнем стадионе. В общем интрига была серьёзная.

«Боруссия» быстро могла сравнять снять счёт по сумме двух матчей. Уже в дебюте Адейеми получил мяч слева и прострелил в штрафную, откуда Забитцер пробил, но Аспиликуэта в падении заблокировал эту попытку. Гости быстро ответили своим моментом. Морато получил передачу на ход по центру, вошёл в штрафную и бил в угол, но в створ не попал.

После бодрого начала матча команды чуть затихли. Обе команды не отсиживались в обороне, но и острых моментов не создавали. Игра шла на неплохих скоростях, и за десять минут до перерыва дортмундцы забили. Хуммельс из середины закинул мяч на левый угол штрафной, где Брандт принял его и сильно пробил низом.Облак коснулся футбольного снаряда, но отбить не смог.

Спустя несколько минут «шмели» увеличил своё преимущество. После вброса мяча из аута Санчо накинул мяч на левый угол штрафной, откуда Забитцер продлил его на угол вратарской, куда прибежал Матсен и мощно пробил в дальний угол, не оставив Облаку шансов. Для него это был первый гол в Лиге чемпионов. В итоге на перерыв «Боруссия» ушла со счётом, который её полностью устраивал.

Симеоне в перерыве сделал три замены, «Атлетико» начал второй тайм активно и быстро сократил отставание. Гризманн навесил с углового, Эрмосо выиграл борьбу в воздухе и сбрасывал в центр, где Хуммельс неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота, послав его в противоход Кобелю. В итоге, уже на первых минутах второй половины по сумме двух матчей результат стал равным.

По истечении часа игры «матрасники» едва не сравняли результат. Корреа получил мяч около радиуса перед штрафной, вырвался на рандеву с Кобелем, но в створ не попал. Однако спустя пару минут аргентинец исправился. Корреа получил мяч на правом углу штрафной и прострелил. Рикельме обработал передачу и пробил, но Кобель парировал этот выстрел. Мяч отскочил к тому же Корреа, который первым ударом попал в Хуммельса, а вторым пробил под перекладину.

Дортмундцы вскоре могли вновь выйти вперёд, но удар Брандта со штрафного в ближний угол Облак парировал. Тут же Байно-Гиттенс пальнул издали, и мяч, задев Коке, пролетел над перекладиной. И всё же хозяева своего добились. Брандт сделал передачу налево на ход Забитцеру, который с боковой линии штрафной навесил, а Фюллькруг с линии вратарской пробил в угол. Футбольный снаряд, задев штангу, юркнул в сетку.

Тут же «Боруссия» забила и в четвёртый раз. Брандт получил мяч на левом углу штрафной и сделал передачу на Фюллькруга, чей удар заблокировал Хименес. На линии штрафной слева Забитцер подхватил футбольный снаряд и пробил в дальнюю «шестёрку». Облак в прыжке коснулся мяча, но парировать его не смог. Таким образом, «Боруссия» за пару минут перевернула ситуацию с вылета на выход в полуфинал.

Вскоре «Боруссия» могла снять все вопросы. Фюллькруг получил заброс у линии штрафной, но его удар Облак парировал на этот раз. Затем Забитцер пробил издали, мяч задел голову Витцеля и полетел под перекладину, но вратарь гостей сохранил интригу в противостоянии.

В итоге в полуфинал Лиги чемпионов пробилась «Боруссия». На следующий стадии её соперником станет «Пари Сен-Жермен». Первый полуфинал пройдёт через две недели. В любом случае пока оба коллектива возвращаются ко внутренним турнирам, где им надо бороться за путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон. «Атлетико», идущий четвёртым в Ла Лиге, отправится в гости к «Алавесу». Пятая же команда Бундеслиги «Боруссия» примет нового чемпиона страны «Байер».