Троссар: «Арсенал» тренирует пенальти весь сезон»

Футболист лондонского «Арсенала» Леандро Троссар заявил о готовности команды к серии послематчевых пенальти в противостоянии с «Баварией».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. Таким образом, если в Мюнхене также будет зафиксирована ничья, обладателя путёвки в полуфинал выявит серия одиннадцатиметровых.

«Готовы ли мы к пенальти? Мы тренируем их весь сезон. В каждой тренировочной игре мы также отрабатываем пенальти, что уже приносило нам пользу в матчах. Если тренер захочет, чтобы я подошёл к точке, то я готов это сделать», – ответил Троссар на предматчевой пресс-конференции.