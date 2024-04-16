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Троссар: «Арсенал» тренирует пенальти весь сезон»

16 Апреля 2024 • 23:56 Комментировать
Бавария
...
Арсенал
1 2.35 X 3.80 2 2.75
Через 21 ч. 44 мин.

Футболист лондонского «Арсенала» Леандро Троссар заявил о готовности команды к серии послематчевых пенальти в противостоянии с «Баварией».

Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Лондоне и завершилась со счётом 2:2. Таким образом, если в Мюнхене также будет зафиксирована ничья, обладателя путёвки в полуфинал выявит серия одиннадцатиметровых.

«Готовы ли мы к пенальти? Мы тренируем их весь сезон. В каждой тренировочной игре мы также отрабатываем пенальти, что уже приносило нам пользу в матчах. Если тренер захочет, чтобы я подошёл к точке, то я готов это сделать», – ответил Троссар на предматчевой пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
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БАВАРИЯ АРСЕНАЛ
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