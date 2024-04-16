Мбаппе приблизился к рекорду Роналду в плей-офф Лиги чемпионов

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал на шаг ближе к рекорду Криштиану Роналду по голам в выездных матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Французский форвард отличился с пенальти в гостевом поединке четвертьфинала против «Барселоны». На счету Мбаппе теперь 14 голов в 12 играх на выезде в рамках плей-офф Лиги чемпионов – больше только у Криштиану Роналду, отличившегося 23 раза в 39 встречах, отмечает The Athletic. Точный удар звезды парижан вывел команду вперёд по сумме двух матчей (5:4).

Напомним, что Килиан Мбаппе не смог забить в домашней игре с «Барселоной» на прошлой неделе. Тот поединок завершился победой коллектива Хави Эрнандеса со счётом 3:2.