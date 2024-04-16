Только один игрок превосходит Мбаппе по голам в ворота «Барселоны» в Лиге чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вновь не остался без гола в противостоянии с «Барселоной».

Лидер атаки парижан неудачно провёл первую встречу с каталонцами (поражение 2:3) на прошлой неделе, не отметившись результативными действиями. В ответной выездной игре 25-летнему игроку удалось зажечь своё имя на табло – он реализовал пенальти на 61-й минуте и вывел свою команду вперёд по сумме двух встреч.

Как отмечает Opta, Мбаппе забил «Барселоне» больше голов в Лиге чемпионов, чем любой другой команде (пять). Кроме того, француз занимает второе место по забитым мячам в ворота «сине-гранатовых» в рамках турнира после ветерана «Баварии» Томаса Мюллера, на счету которого восемь взятий ворот.