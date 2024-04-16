Рафинья оформил 600-й гол «Барселоны» в истории Лиги чемпионов

Рафинья Диас в вечернем матче «Барселоны» и «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов вывел свою команду вперёд в первые 15 минут, открыв счёт встречи. Как сообщает пресс-служба «Барсы», бразилец стал автором 600 по счёту гола «Барселоны» в самом престижном европейском клубном турнире.

Напомним, что после гола Рафиньи «Барсу» в меньшинстве оставил защитник Рональд Араухо. А после парижане забили сначала один гол усилиями Усмана Дембеле, затем второй – точным ударом Витиньи. Третий гол гости оформили точным ударом Килиана Мбаппе с пенальти – 1:3, «ПСЖ» ведёт в два мяча.

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