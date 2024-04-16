Мбаппе забил свой 40-й гол в сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отпраздновал 40-й забитый мяч в текущем сезоне.

Француз поразил ворота «Барселоны» в ответном матче четвертьфинала, реализовав пенальти на 61-й минуте и установив на табло счёт 3:1 в пользу парижан. Для звёздного форварда этот гол стал 40-м в нынешней кампании в рамках всех турниров. Для достижения такого показателя игроку потребовалось провести всего 42 матча.

В текущем розыгрыше Лиге чемпионов Килиан Мбаппе отличился семь раз в десяти поединках – сейчас он возглавляет список бомбардиров турнира наряду с нападающим «Баварии» Гарри Кейном.