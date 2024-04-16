Рефери удалил Хави, «ПСЖ» ведёт в два мяча

Во втором матче между «Барселоной» и «ПСЖ» на 54-й минуте «ПСЖ» вырвался вперёд благодаря бильярдному удару Витиньи из-за пределов штрафной площади. Спустя несколько минут после гола парижан красную карточку за неспортивное поведение получил Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны». Теперь коуч «сине-гранатовых» будет досматривать матч на трибуне.

Напомним, что текстовую трансляцию игры проводит наш портал. «Барселона» открыла счёт, но затем удаление заработал Рональд Араухо. После этого поворотного момента игры каталонцы трижды пропустили – после Витиньи свой гол с 11-метрового удара оформил Килиан Мбаппе.