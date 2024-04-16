Артета рассказал, в чём заключается преимущество «Баварии» над «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о шансах своей команды добиться успеха в противостоянии с «Баварией».

На прошлой неделе «канониры» сыграли вничью с командой Томаса Тухеля в родных стенах – 2:2. Судьба путёвки в полуфинал Лиги чемпионов решится в среду в Мюнхене.

«Большинству наших игроков ещё никогда не доводилось пережить такой вечер, как этот. Для них это будет первый подобный опыт, они сверхмотивированы и уверены в себе. У нашего соперника такого опыта гораздо больше, и завтра нам нужно продемонстрировать, что мы действительно готовы и хотим пройти дальше», – сказал на предматчевой пресс-конференции Артета.