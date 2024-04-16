Хуммельс срезал мяч в ворота своей команды

Опытнейший защитник дортмундской «Боруссии» в одном из эпизодов не совладал с траекторией полёта мяча и срезал спортивный снаряд в ворота своей команды. Случилось это в начале второго тайма матча «шмелей» с мадридским «Атлетико», встречаются команды в рамках второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов.

Теперь после автогола Матса в паре «Боруссии» и «Атлетико» равенство по двум встречам – 3:3. Первый матч завершился в Мадриде неделю назад победой «Атлетико» со счётом 2:1. На данный момент на табло в Дортмунде горит аналогичный счёт.

Наш портал проводит текстовую трансляцию поединка.