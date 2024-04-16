«Атлетико» повторил собственный антирекорд последних семи лет в Лиге чемпионов

Мадридский «Атлетико» не лучшим образом провёл первый тайм матча против дортмундской «Боруссии».

«Матрасники» выиграли первую встречу четвертьфинального противостояния в родных стенах (2:1), однако в Дортмунде «шмелям» удалось переломить ситуацию и повести по сумме двух игр благодаря двум безответным голам в первом тайме. По данным Opta, «Атлетико» допустил пять ударов в створ своих ворот до перерыва – повторение личного антирекорда команды Диего Симеоне в рамках плей-офф Лиги чемпионов за последние семь лет.

В мае 2017 года мадридский «Реал» нанёс те же пять ударов в створ ворота «Атлетико», когда команды встречались на стадии полуфинала. Тогда «сливочные» победили 3:0 (5:2 по сумме двух встреч) и вышли в финал.