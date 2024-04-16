Забитцер повторил достижение Дембеле в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер отметился очередной результативной передачей в Лиге чемпионов.

Австрийский футболист ассистировал Яну Матсену, когда тот забивал второй гол в ворота мадридского «Атлетико» в ответном матче четвертьфинальной стадии. По сведениям Squawka, Забитцер стал первым со времён Усмана Дембеле игроком «шмелей», достигшим показателя в четыре голевых паса в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Французский вингер сделал это в сезоне-2016/17 (шесть ассистов).

«Боруссия» и «Атлетико» ушли на перерыв при счёте 2:0. В первой встрече «матрасники» победили 2:1. Следить за ходом второго тайма сегодняшней игры можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.